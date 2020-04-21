У людей с ВИЧ на начальной стадии меньше риск заразиться коронавирусной инфекцией, так как в момент попадания вируса иммуннодифицита в организм иммунная система вырабатывает большое количество антител к разным вирусам.

Такое предположение РИА «Новости» высказал директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Когда вирус иммунодефицита попадает в организм, то иммунная система человека начинает активно с ним бороться, в том числе вырабатывается большое количество антител к самым разным вирусам. Возможно, что они защищают от коронавируса», — поделился гипотезой Покровский.

В начале процесса иммунная система находится в состоянии активации, ее перенапряжение наступает только через 5-10 лет после заражения ВИЧ. Кроме того, у больных вырабатывается повышенное количество иммуноглобулинов, которые борются с самыми разными возбудителями инфекции. Однако, по мнению Покровского, применять антиретровирусные препараты для терапии ВИЧ-инфекции для профилактики COVID-19 не имеет смысла. Впрочем, эксперт признал, что пока данных о связи заболеваемости ВИЧ и коронавирусной инфекцией не выявлено.

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи к 31 мая должны закончить доклинические испытания вакцины против COVID-19. Клинические испытания начнутся 1 июня.