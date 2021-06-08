У россиян зафиксировали рост Т-клеточного иммунитета

В России наблюдается рост Т-клеточного иммунитета, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, сейчас исследование уровня Т-клеточного иммунитета идет в столице.

«Предполагается протестировать порядка 10 тысяч человек. Для такой дорогой технологии это нормальная выборка. У этих людей сопоставляют данные антител, получаемых двумя методами (разными наборами), и ELISРОТа (лабораторный метод исследования Т-клеточного иммунитета. — прим. ред.), альтернативой которому является проточная цитометрия (исследование одиночных клеток. — прим. ред.)» — объяснил Волчков в беседе с газетой «Известия».

Исследователи видят ожидаемый результат: рост Т-клеточного иммунитета у россиян, отметил вирусолог.

Также Волчков отметил, что не рекомендовал бы носить маски переболевшим и вакцинировавшимся от COVID-19.

«Таким образом мы тренируем наш адаптивный иммунитет. Именно этот сегмент защитной системы позволяет экстренно развить иммунитет к чему-то новому, против чего до этого у организма не было „оружия“», — рассказал вирусолог.

Он объяснил, что чтобы получить первый ответ адаптивного иммунитета, должно пройти от семи до девяти дней. Дальше он продолжает прогрессировать в зависимости от того, появляется ли бустер.

Волчков отметил, что это «как вторая (третья, четвертая) дозы вакцины». Но, по его словам, она даже в некоторой степени лучше, поскольку человек получает эту дозу локально, через респираторный тракт, где и нужно вырабатывать иммунитет.

Коронавирусные ограничения на массовые мероприятия могут отменить в Москве. Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что этого можно будет достичь, если у жителей города сформируется коллективный иммунитет. По мнению градоначальника, это может произойти уже ближе к осени.