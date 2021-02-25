Названы самые «пьющие» профессии у мужчин и женщин

Исследователи из Ливерпульского университета изучили связь между родом занятий и потреблением алкоголя. Выяснилось, что среди мужчин больше всего любят выпить строители и рабочие, а у женщин — руководители среднего и высшего звена.

Ученые проанализировали данные более ста тысяч участников крупнейшего долгосрочного исследования в Великобритании — UK Biobank. В выборку вошли британцы в возрасте от 40 до 69 лет, включенные в базу UK Biobank в 2006–2010 годах. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученых интересовали мужчины, выпивающие более 50 стандартных доз алкоголя в неделю, и женщины, потребляющие свыше 35 доз. За одну стандартную дозу в Британии принимают восемь граммов чистого этилового спирта.

Среди мужчин самыми пьющими оказались рабочие на строительстве и производстве, а также уборщики. Меньше всего выпивают священники, врачи, физики, метеорологи и геологи.

Среди женщин больше всего любят алкоголь руководители высшего и среднего звена. Тогда как школьные учителя, ученые и врачи употребляют его по минимуму.