У испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

Иммунитет к коронавирусной инфекции выработался у всех добровольцев, которые испытали на себе вакцину в Сеченовском университете.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. По ее словам, появляется иммунитет обычно уже через несколько дней после вакцинации.

Максимум с точки зрения защиты наступает через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, отметила Смолярчук.

При этом, сказать, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, пока сложно, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.

Накануне стало известно, что врачи Сеченовского университета отправили домой вторую группу добровольцев. Все пациенты получили две дозы препарата от коронавируса и перенесли вакцинацию хорошо. У некоторых добровольцев были нежелательные лекарственные реакции на препарат. При этом количество симптомов снизилось после второго ведения вакцины. Степень тяжести реакции была легкой, поэтому вмешательство врачей не потребовалось.