У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус. Это уже третий депутат столичной думы. Ранее диагноз подтвердился у Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой.

В воскресенье стало известно, что у Тимонова есть подозрения на коронавирус. Он сдал тест, и во вторник, 7 апреля выяснилось, что он положительный.

Первым российским депутатом с подтвержденным вирусом стал представитель КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин. Как писал «Коммерсант», депутат получил результаты анализа спустя неделю вместо положенных трех дней и был уверен, что здоров.

После него положительным оказался тест депутата от «Единой России» Людмилы Стебенковой. Она чувствовала себя нормально, болезнь протекала бессимптомно.

Михаил Тимонов является представителейм «Справедливой России». Он сдавал тест трижды. И ранее высказал мнение, что тестирование на вирус в РФ «не имеет смысла», так как за неделю, пока проверяются результаты, «можно уже либо помереть, либо поправиться».