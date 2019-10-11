У более половины россиян старше 30 лет нашли лишний вес

Распространение ожирения среди россиян связано с отсутствием культуры питания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сказав, что больше половины жителей РФ старше 30 лет имеют лишний вес.

«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и, кроме лишнего веса, приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом) — это не вопрос покупательной способности, а, в первую очередь, вопрос культуры питания», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что нездоровое питание может стать на 30-50% причиной болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований.

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Кроме того, ожирение сокращает продолжительность жизни на 15 лет, если оно выражено, и на пять лет при небольшом избытке веса. Практически в двух случаях из трех люди умирают из-за болезни, связанной с ожирением, предупредили в Роспотребнадзоре. К 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.

Чтобы бороться с ожирением, в ведомстве посоветовали сократить количество рафинированных продуктов и фастфуда в рационе, проводить разъяснения взрослым и детям, увеличивать физическую нагрузку, внедрять здоровое питание в школах и на рабочих местах.