У более 2 млн новорожденных в России обнаружили проблемы с дыханием

Минздрав перечислил самые распространенные болезни, с которыми сталкиваются в России малыши в первый год своей жизни. Чаще всего новорожденные страдают от проблем с дыханием.

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Так, в 2018 году болезнь органов дыхания врачи зафиксировали у более чем двух миллионов детей не старше года. Также нередки случаи родовой травмы или врожденных аномалий. Такие диагнозы в прошлом году медики поставили 411 тысячам малышей. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Росстата за 2018 год, основанные на статистике Минздрава.

Кроме того, известно о 400 тысячах случаях расстройства нервной системы, о более 236 тысячах нарушений в органах пищеварения, а также зафиксировано свыше 200 тысяч случаев болезни кожи.

Также младенцы часто страдают из-за нарушений в системе кровообращения, травм, новообразований, а также отклонений от нормы, когда специалисты точно не могли поставить диагноз.

Реже всего новорожденные в России страдают поведенческими и психическими расстройствами. За прошлый год было зафиксировано всего 18 таких случаев. Всего в 2018 году различные заболевания медики нашли у более четырех миллионов детей младше одного года.