Механизм защиты от цитокинового шторма нашли у беременных с ковидом

Международная группа ученых проанализировала состав крови болеющих ковидом беременных. Оказалось, что иммунная система женщин в положении способна защитить их от цитокинового шторма.

Цитокиновый шторм — воспалительная реакция, при которой увеличивается уровень цитокинов в крови. В итоге иммунная система атакует клетки и ткани собственного организма. Такое состояние является смертельно опасным, пишут «Известия».

Ученые решили выяснить, как иммунитет беременных женщин реагирует на заражение коронавирусом. Для этого они сделали анализ крови 14 инфицированных женщин в положении. Полученные результаты сравнили с анализами 28 здоровых беременных и 15 небеременных женщин.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Communications. По итогам исследований специалисты сделали вывод, что во время беременности у женщин работает механизм защиты от цитокинового шторма.

При заражении действие воспалительных молекул в организме уравновешивается противовоспалительными. При этом ученые отметили, что для подтверждения всех фактов необходимо провести дополнительные исследования.