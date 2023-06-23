Здоровье 23 июня 2023, 08:59 Тысячи немцев умерли из-за недостаточно квалифицированной медпомощи Süddeutsche Zeitung: тысячи пациентов в ФРГ ежегодно умирают от некачественного лечения РИА «Новости»

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Отсутствие профильных отделений и недостаточно высокая квалификация персонала уносят жизни тысяч пациентов в Германии ежегодно. Издание Süddeutsche Zeitung опубликовало данные из отчета правительственной комиссии по больничному уходу.

«В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за того, что им не оказывается наилучшее лечение в больнице. Выбор клиники может быть вопросом жизни и смерти», — заявил автор статьи.

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Специалисты пришли к выводу, что у пациентов больниц с профильными отделениями больше шансов выжить. В качестве примера они привели лечение инсульта. В больницах с отделениями, которые специализировались на его терапии, в первый год после приступа умирали 23,9% пациентов, а в тех, где таких отделений нет, — 30,4%.

Комиссия подсчитала, что каждый год почти пять тысяч человек могли бы спастись, если бы попали в сертифицированные для лечения инсульта учреждения. Аналогичная проблема у людей с онкологическими заболеваниями. В этом случае могли бы выжить до 20 тысяч человек ежегодно. Специалисты назвали проблемой тот факт, что многие больницы предлагают слишком широкий спектр услуг, не специализируясь в конкретной области, и призвали исправить ситуацию.

Одна из клиник в Германии в 2022 году объявила, что не станет лечить пациентов из России и Белоруссии, сообщил «Царьград». Под давлением общественности администрация извинилась и отменила запрет.