Роспотребнадзор рассказал, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

При покупке яиц стоит выбирать упаковки без перьев и повреждений на скорлупе. Творог должен быть белым с кремовым оттенком, а хороший кулич никогда не будет подгоревшим или с влажной верхушкой. Советы по выбору продуктов в преддверии Пасхи дали специалисты Роспотребнадзора.

«При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Чтобы в яйцах не размножались патогенные микроорганизмы, хранить их обязательно нужно в холодильнике. При этом вареные яйца смогут пролежать в холоде не более 36 часов. Во время покупки творога стоит внимательно посмотреть на его цвет. Предпочтение стоит отдать белому творогу с кремовым оттенком. Хороший продукт должен иметь немного кисловатый запах. При выборе кулича нужно обратить внимание на его верхушку. Подмокший кулич может оказаться испорченным, также на нем не должно быть подгоревших мест.

«При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции», — посоветовали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре предупредили, что продукты нельзя покупать в местах несанкционированной торговли.