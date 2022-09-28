«Твое здоровье»: острая пища защищает организм от рака | 360°

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«Твое здоровье»: острая пища защищает организм от рака

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Китайские ученые заявили, что острые блюда снижают риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на Telegram-канал «Твое здоровье».

По данным специалистов, острая пища также способна продлить жизнь. Она в целом положительно влияет на организм.

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Тем не менее, острой едой не стоит злоупотреблять. В больших количествах она способна навредить желудку, заключили ученые.

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