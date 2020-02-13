Тверской пенсионный фонд отобрал у матери пособие на ребенка-инвалида

Тверской областной Пенсионный Фонд отсудил у матери ребенка-инвалида I группы пособие на его содержание. Женщина обратилась за помощью в ведомство в мае 2018 года.

Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Заполняя заявление, она указала, что не ведет предпринимательскую деятельность, официально нигде не работает и в службе занятости не числится. Матери выделили пенсию в размере 5500 рублей ежемесячно.

Позже ПФР провел проверку и выяснил, что женщина числилась сиделкой в штате общественной организации инвалидов. Кашинский межрайонный суд вынес решение вернуть выплаченную сумму за 11 месяцев, а именно 59 500 в Пенсионный фонд.

Женщина растеряна, она думала, что ее уволили.