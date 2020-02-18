Тушенка на прилавках оказалась щедро сдобрена антибиотиками

Отмечается, что в одном из исследованных продуктов содержание антибиотика составило 1 000 микрограммов на килограмм. Средние показатели при этом — 1,4 — 5 микрограммов на килограмм.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, чем опасны антибиотики в пище, а также рассказала, как выбрать безопасный продукт. По ее словам, из-за антибиотиков в пище бактерии теряют чувствительность к лекарствам, и многие инфекции становится намного сложнее вылечить.

«Сейчас появилось большое количество антибиотикорезистентных бактерий, устойчивых к действию препаратов, они начали мутировать, научились подстраиваться, привыкать, что грозит большими неприятностями в ближайшем будущем, — рассказала врач. — Человечество просто не сможет защитить себя от заболеваний, которые сегодня легко поддаются антибиотикотерапии. <…> Чем чаще мы употребляем эти лекарства, пусть даже в небольшом объеме, тем быстрее привыкают бактерии. Почему нельзя пить антибиотики один-два дня? Потому что при таком подходе мы убиваем патоген не полностью, что-то остается и начинает мутировать, приобретает устойчивость».

По словам эксперта, уже сейчас появились бактерии, которых не убивают привычные препараты.

«Самый страшный сценарий заключается в том, что люди станут полностью незащищенными и любая, даже простейшая операция по условному удалению зуба будет приводить к печальным последствиям», — объяснила Соломатина.

По словам диетолога, качественная тушенка, которую правильно упаковали, даже полезна для организма. При выборе продукта она посоветовала обращать внимание на количество соли и посторонние включения. В составе должны быть только мясо, соль и специи. Также, по словам Соломатиной, качественная тушенка будет стоить дороже 200 рублей.

Она отметила, что из-за низкого содержания жира наиболее полезными будут продукты из крольчатины, индейки и телятины. Говядина будет полезна из-за высокого содержания железа.