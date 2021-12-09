Турецкий диетолог раскрыла секрет быстрого похудения

Турецкий диетолог Девне Чар раскрыла необычный секрет похудения для желающих избавиться от ненавистных килограммов. По словам специалиста, тем, кто сидит на диете, необходимо обращать внимание на цвет посуды. Об этом сообщило издание Türkiye.

Чар отметила, что желтый, красный и оранжевый цвета повышают аппетит, а синий и зеленый обладают успокаивающими свойствами. Именно последние следует использовать на кухне или в столовой, написало ИА Nation News.

«Зеленый цвет ассоциируется у многих людей со здоровым питанием. Повышает концентрацию внимания и улучшает пищеварение. Синий цвет обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами. Поскольку продуктов синего цвета не так много, выбор синих тарелок может способствовать сокращению потребления пищи», — пояснила диетолог.

Больше всего увеличивает аппетит красный цвет. Неспроста именно его используют большинство пищевых компаний на своих логотипах. Те люди, которые имеют на своей кухне большинство предметов в красном и оранжевом цвете, могут терять контроль над приемом пищи и зачастую переедать, заключила диетолог.