Россияне стали больше интересоваться вакцинными турами в другие страны

Евросоюз пока не одобрил российские вакцины от коронавируса, из-за чего у россиян возникают трудности с поездками за рубеж. В связи с этим жители страны стали чаще интересоваться вакцинными турами.

Большинство стран ЕС и США остаются закрыты для российских туристов, так как они не признают российские сертификаты вакцинации. Такая ситуация привела к росту спроса на вакцинные туры в Европу.

«Речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он добавил, что поездки для полной вакцинации не так популярны, так как они требуют больше времени. Чаще всего прививки делают в Хорватии и Сербии. В сутки удается продать по 50-100 вакцинных путевок. Программу запустили в середине сентября. Тогда туроператоры получали всего по одной-две заявки в день.

По словам Горина, туристы не всегда едут за границу только за прививкой. Зачастую путешественники отправляются просто отдохнуть и заодно проходят вакцинацию.