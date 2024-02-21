Здоровье 21 февраля 2024, 15:58 Тульский кондитер Гладкова рассказала, что ПП-десерты не всегда являются низкокалорийными

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Тульский кондитер Оксана Гладкова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что полезные десерты могут быть приготовлены как с применением продуктов животного происхождения, так и без них. Такие десерты можно выпекать, а можно делать и без термической обработки, важен тот факт, что они не всегда имеют низкую калорийность.

Людям, которые желают сбросить вес, обычно рекомендуют готовить десерты с заменителями сахара, а также использовать молочные продукты пониженной жирности.

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«При непереносимости глютена добавляют кукурузную или рисовую муку, а также безглютеновые смеси для выпечки», — сообщила Гладкова.

Сыроедческие сладости, приготовленные из орехов, сухофруктов, тростникового и кокосового сахара, весьма калорийны, но дадут максимум пользы организму, подчеркнула кондитер.