Самыми частыми профессиональными болезнями россиян оказались тугоухость и радикулиты

С 2019 года среди профессиональных заболеваний, обусловленных условиями труда, преобладающими стали тугоухость и различные радикулиты. Страдают работающие россияне и от вибрационной болезни.

В НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова рассказали Ura.Ru о наиболее часто встречающихся недугах среди представителей разных профессий.

Нейросенсорная тугоухость, врожденное или приобретенное снижение слуха, встречается у 54,38% работающих россиян. Из-за физических перегрузок и перенапряжения 58,7% людей сталкиваются с радикулитами пояснично-крестцовой и шейно-плечевой зон.

В перечне наиболее часто встречающихся профессиональных заболеваний указана и такая неврологическая патология, как вибрационная болезнь. Она возникает из-за регулярного и длительного воздействия механических колебаний на организм. Недуг выявили у 42,65% россиян.

Флюорозом и хроническими пылевыми бронхитами страдают 27,18% и 24,25% жителей страны соответственно. Первый появляется из-за избыточного количества фтора, вторые — из-за распыления аэрозолей.