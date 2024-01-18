18 января 2024, 22:51
Туберкулез выявили у российского школьника
Комздрав Петербурга сообщил о выявленном туберкулезе у школьника
Дезинфекцию школы провели в Красносельском районе Санкт-Петербурга после того, как у одного из учеников в ходе профилактической проверки выявили закрытую форму туберкулеза. Об этом сообщил комитет здравоохранения города в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что ребенок с середины декабря 2023 года проходит лечение в круглосуточном инфекционном стационаре.
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В ходе обследования специалисты проверили места, которые посещал школьник, а также весь круг его общения, который направили на обследование.
В конце прошлой недели провели финальную дезинфекцию школы. Кроме того, чиновники составили план обследования контактных лиц.
Врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков ранее заявил, что закрытая форма туберкулеза для окружающих не опасна, так как человек только носит в себе инфекцию, но не распространяет ее на других. При этом врач подчеркнул, что затягивать с лечением нельзя.
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