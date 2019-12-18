Туберкулез и гепатит нашли у африканских студентов на Урале

В пресс-службе университета сообщили, что в курсе ситуации, но пока не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию.

«Информация о зараженных туберкулезом студентах пока не подтвердилась. Сделан запрос в медико-санитарную часть университета. Там обещали ответить утром», — сообщил пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

По правилам университета, все студенты в обязательном порядке должны проходить плановый медицинский осмотр. Только после заключения о состоянии здоровья их допускают на занятия и в общежитие. Осмотр для студентов, в том числе и для иностранных, проходит в больнице на базе УрФУ.

Незадолго до этого в Екатеринбурге хотели отчислить и депортировать на родину несколько студентов УрГЭУ из Нигерии и Сенегала. У них было подозрение на гепатит В. Как выяснилось, медосмотр иностранцы не проходили, поскольку в УрГЭУ нет для этого собственной больницы. Поэтому сдавать анализы студенты вынуждены в частных центрах за свои деньги.