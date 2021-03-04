Врачи назвали неожиданные симптомы цирроза печени

На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы. Например, слабость и утомляемость, раздражительность и нарушения сна. Об этом сообщил Express со ссылкой на данные британских медиков.

Как утверждают специалисты, помимо указанных возможных симптомов, также следует обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.

Симптомами цирроза также являются кожный зуд, сосудистые звездочки на теле, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

Специалисты рекомендуют при этих симптомах незамедлительно обратиться к врачу, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение.

Покрасневшие ладони также могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита. Заболевание, характеризующееся воспалением печени, может прогрессировать до цирроза этого органа. Неалкогольный стеатогепатит представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени.

Цирроз печени — это хроническое заболевание. Оно сопровождается необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.