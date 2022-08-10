ЦИК исключил изменение формата выборов из-за ковида

Формат проведения осенних выборов в России из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом менять не будут. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передали в ТАСС.

«Есть тенденция к увеличению заболеваемости ковидом, что делать, будут ли наши регионы предпринимать шаги, можно ли изменять формат. Хочу сказать, что нет. Это исключается», — сказала она на заседании избирательной комиссии.

Памфилова напомнила, что, согласно действующему законодательству, решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех, «может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем в 10дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов».

Также она сообщила, что в ЦИК РФ возобновляется масочный режим.

Ранее оперштаб заявил о рекордном числе случаев COVID-19 в России. За последние сутки в России выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусом начиная с 26 марта.