Здоровье 14 июня 2023, 16:44 Цены в аптеках могут подскочить на 20% «Ведомости»: лекарства в России могут подорожать на 20% Freepik

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Лекарства в России могут заметно подорожать — на 15-20%. Об этом сообщили «Ведомости».

Издание сообщило, что на такой шаг владельцы аптек могут пойти, если Госдума примет законопроект об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов.

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«Законопроект, ограничивающий размер вознаграждения аптекам за оказание услуг по продвижению лекарств 5%, приведет к существенному сокращению операционной прибыли сетей», — написало издание.

Цены на препараты, которые входят в перечень жизненно важных, повышать не будут. Недавно список таких лекарств обновили. В него включили гранулированную версию препарата глекапревир+пибрентасвир для детей с хроническим гепатитом C. Также в реестр внесли обезболивающее «Просидол».

Ранее правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в страну до конца 2024 года. Из-за антироссийских санкций многие логистические цепочки были нарушены.