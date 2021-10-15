Производители лекарств назвали рост цен на них оправданным

Цена на самые часто продаваемые лекарства, не входящие в список жизненно важных, выросли примерно на 25% за последнее время. Этой тенденцией представитель компании RNC Pharma поделился с газетой «Коммерсант».

Сильнее всего подросли в цене препараты для лечения простуды (ОРВИ), сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя. Их производители уверили, что повысили цены только на размер инфляции, а высокая стоимость в аптеках сформирована современной конъюнктурой рынка и сильным спросом на такие товары.

Аптеки же в свою очередь обвинили дистрибуторов — якобы они прибавили в наценке своим продуктам.

Нестабильную ситуацию с ценами на лекарства в целом можно объяснить тем, что не все товары регулирует Федеральная антимонопольная служба — цены лабильны в основном на те лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых. Однако в ФАС журналистам сказали, что регулируют цены не только на такую продукцию, но и на другие медикаменты. Быстрый рост цен же на них там не прокомментировали.

Интересна и другая тенденция — сейчас купить лекарства онлайн можно даже дешевле, чем в уличных аптеках. Ряд онлайн-ретейлеров предлагают самые продаваемые товары с ценой ниже рыночной на 15%.