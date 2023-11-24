Здоровье 24 ноября 2023, 18:10 Центр женского здоровья откроют на юго-западе Москвы Собянин: Центр женского здоровья ГКБ № 31 в Москве откроется 11 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр женского здоровья Городской клинической больницы № 31 имени Савельевой откроется в Москве 11 декабря. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, центр заложит фундамент для сети современных медицинских учреждений, предоставляющих женщинам специализированную помощь на протяжении всей жизни. Подобные центры вытеснят небольшие и разрозненные женские консультации с морально и физически устаревшей инфраструктурой.

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«Внедрение нового стандарта планируем завершить в течение ближайших нескольких лет», — добавил мэр.

Для новорожденных в реанимационном и интенсивном отделениях установили инновационные кувезы-трансформеры, имитирующие условия в утробе матери, и поставили комфортабельные кресла для мам.

Кроме того, отделение патологии новорожденных оборудовали передовой аппаратурой, подходящей для ухода за детьми весом от 500 граммов.

В здании центра также появятся молочная кухня, палаты круглосуточного пребывания, зоны для отдыха родителей и лаборатория.

Ранее в женских консультациях в Москве появились дежурные врачи.