24 ноября 2023, 18:10
Центр женского здоровья откроют на юго-западе Москвы
Собянин: Центр женского здоровья ГКБ № 31 в Москве откроется 11 декабря
Центр женского здоровья Городской клинической больницы № 31 имени Савельевой откроется в Москве 11 декабря. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, центр заложит фундамент для сети современных медицинских учреждений, предоставляющих женщинам специализированную помощь на протяжении всей жизни. Подобные центры вытеснят небольшие и разрозненные женские консультации с морально и физически устаревшей инфраструктурой.
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«Внедрение нового стандарта планируем завершить в течение ближайших нескольких лет», — добавил мэр.
Для новорожденных в реанимационном и интенсивном отделениях установили инновационные кувезы-трансформеры, имитирующие условия в утробе матери, и поставили комфортабельные кресла для мам.
Кроме того, отделение патологии новорожденных оборудовали передовой аппаратурой, подходящей для ухода за детьми весом от 500 граммов.
В здании центра также появятся молочная кухня, палаты круглосуточного пребывания, зоны для отдыха родителей и лаборатория.
Ранее в женских консультациях в Москве появились дежурные врачи.
Здравоохранение
Больницы
Сергей Собянин
Москва 2023
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