Центр «Вектор» создал экспресс-тест на антитела к COVID-19. Он срабатывает за 18 минут

Специалисты научного центра «Вектор» создали экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу. Он позволяет выявить наличие иммуноглобулина G всего за 18 минут. Об этом рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

«Был разработан спектр экспресс-тестов, для выявления специфических иммуноглобулинов G к коронавирусу методом ИФА за принципиально более сжатый срок для самого проведения исследования, требуется всего 18 минут для проведения скрининга», — привел слова Максютова «Интерфакс».

Гендиректор отметил, что созданный тест позволяет в шесть раз увеличить производительность скрининга. При этом специалистам не нужны никакие дополнительные ресурсы диагностических лабораторий. В течение 18 минут тест-система выявляет наличие антител сразу в 93 исследуемых образцах.

Центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат зарегистрировали в России 14 декабря. Введение вакцины предусматривает два укола с интервалом от шести до 10 месяцев. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков предупредил, что препарат не дает пожизненного иммунитета к ковиду. Прививаться от коронавируса необходимо один раз в три года.