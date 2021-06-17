Центр «Вектор» определил срок ревакцинации после прививки «ЭпиВакКороной»

Ревакцинация после прививки от коронавируса «ЭпиВакКороной» возможна спустя девять месяцев или год, когда может произойти снижение антител к коронавирусу. Об этом глава центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил в эфире «России 24».

«По состоянию на шесть месяцев [после прививки] антитела сохраняются у 100% добровольцев. По состоянию на девять месяцев уже есть добровольцы, у которых уже не детектируются антитела», — рассказал Максютов, сославшись на результаты первой-второй фазы клинических исследований вакцины.

В центре «Вектор» по итогам исследований пришли к выводу, что ревакцинироваться можно через девять или 12 месяцев.

Максютов также сообщил, что в рамках испытаний «ЭпиВакКороны» из 100 добровольцев 57 получили вакцину. Из них 20 контактировали с вирусом, только двое отметили ухудшение самочувствия.

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