Центр «Вектор» обеспечит всю Россию тестами на оспу обезьян

Тест-системы на выявление оспы обезьян делают из отечественных химических компонентов. Производство в случае необходимости можно масштабировать на всю Россию. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Сергей Щелкунов, сообщило РИА «Новости».

«Система создана полностью на отечественных химических компонентах. И <…> можно сказать, что при необходимости очень легко в ГНЦ „Вектор“ производство этой тест-системы может быть масштабировано и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить», — сказал он.

Тест-системы созданы на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа таких ортопоксвирусов, как вирус натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины. Технологию производства отработали во время пандемии. Сейчас первичную диагностику проводят в 20 организациях Роспотребнадзора. Они обеспечены тест-системами в нужном объеме, сказал Сергей Щелкунов.

В России зарегистрировали один случай оспы обезьян. Мужчина пожаловался на специфическую сыпь после поездки в Португалию.