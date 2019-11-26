Центр борьбы со СПИДом Подмосковья признали лучшим в стране

Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями признали лучшим в России. Награду учреждению вручила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

В столице начал работу V Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. На мероприятии отметили подмосковный центр — он занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике».

«Мы признательны за столь высокую оценку нашей работы. Раннее выявление и незамедлительное эффективное лечение — это основной компонент профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Одна из ключевых задач, которую мы преследуем — это мотивация людей на правильное отношение к ВИЧ-инфекции и к собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни», — отметил главврач центра Александр Пронин.

Источник фото: телеканал «360»

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В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проводят профилактическую работу с населением Подмосковья. Также специалисты учреждения организовывают выездные акции по тестированию на наличие вируса. Благодаря этому анализ на ВИЧ можно сдать рядом с работой или домом. Проводится процедура анонимно и бесплатно. В этом году сотрудники центра совершили 74 выезда.