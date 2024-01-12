Здоровье 12 января 2024, 12:45 Центр промышленной медицины открыли в Железногорске

Читать 360tv в

В Железногорске прошло открыти нового Центра промышленной медицины. Об этом сообщило ОТР.

Подобные Центры предназначены для быстрого и комфортного прохождения профосмотров и получения необходимой медицинской помощи. Учреждение в Железногорске предназначено для 20 тысяч пациентов.

Реклама

При этом срок обследования сократится с нескольких дней до пяти часов благодаря современному цифровому оборудованию для функциональной, ультразвуковой и лучевой диагностики.

Авторы: