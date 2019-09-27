Центр паллиативной помощи для детей откроют в Ленобласти

Паллиативный центр создадут на базе Детской областной клинической больницы в Кингисеппе. В ней будут проводить редкие хирургические операции, также отделение оснастят современным оборудованием и бассейном.

В 2018 году в Токсово в рамках областной программы паллиативной помощи открылся детский хоспис, работники которого развивают новые виды помощи на дому. До конца текущего года будет закуплен специально оборудованный автобус для маломобильных пациентов: на нем детей будут доставлять в медицинские учреждения для консультаций и процедур.