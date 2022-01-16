Центр имени Гамалеи решил создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов

НИЦЭМ имени Гамалеи рассматривает вариант создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщил заместитель директора центра Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 16 января.

«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный „Спутник“, где будет и „дельта“, и „омикрон“. Или „ухань“ (уханьский штамм коронавируса — прим. ред.) и „омикрон“. <…> Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал ученый.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как определяют штамм коронавируса. Идентифицировать вариант вируса помогает последовательность нуклеотидов. Это сейчас делается довольно быстро, но нужно специальное оборудование. Тестирование на наличие определенного штамма коронавируса, как в случае с «омикроном», проводят для того, чтобы определить, может ли он вызвать новую волну заболеваемости. И исследования говорят, что «омикрон» вскоре будет доминировать в России, рассказал Альтштейн.