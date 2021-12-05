Центр Гамалеи заявил о возможности доступа в Россию зарубежных вакцин

Допуск зарубежных антиковидных вакцин в Россию будет полезен, потому что комбинированные препараты дают хороший результат по защите от коронавируса. Так заявил ведущий сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков «Спутник V» Дмитрий Щебляков.

Вакцина «Спутник V» уже комбинировалась на различных исследованиях — к примеру, с британским препаратом AstraZeneca, китайским Sinovac и Pfizer. По словам Щеблякова, это дало только преимущество. Все исследования проводились при поддержке РФПИ.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял миф, что препараты от коронавируса негативно сказываются на возможности человека завести детей. Он сказал, что это неправда и эксперты давно получили полноценные тому доказательства. А у тех мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, система репродукции действительно может оставаться угнетенной на протяжении долгого времени, но в итоге все же восстанавливается.