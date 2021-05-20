Центр Гамалеи заявил об отсутствии серьезных побочных реакций на «Спутник V» у беременных

Во время исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» забеременела 21 женщина. Медики не выявили у них серьезных нежелательных реакциях на препарат.

Данные привел НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ, сообщило РИА «Новости».

«В рамках клинического исследования комбинированной вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», — отметили специалисты.

Чтобы оценить безопасность применения вакцины у беременных, ученые проводят дополнительные доклинические исследования на млекопитающих. Накануне животные, которым вводили препарат во время беременности, принесли первое поколение потомства. Новорожденных осмотрели — патологических изменений у них не нашли.

В НИЦЭМ имени Гамалеи предварительно установили, что в исследуемой группе, по сравнению с контрольной, не выявили эмбриотоксичность вакцины.

«Исследования продолжаются», — подчеркнули в центре.

Приоритетной темой для экспертов на данный момент является изучение вопроса о возможности прививать беременных от коронавируса. При вынашивании ребенка у заболевшей женщины есть риск того, что COVID-19 будет протекать тяжело, с угрозой для жизни.