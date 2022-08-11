Центр Гамалеи создал вакцину против подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.5

Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.5. Об этом «Известиям» сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Он нацелен на ВА.5, но защищает и от ВА.1, ВА.2», — уточнил он.

По словам Гинцбурга, препарат от этого субварианта необходим, так как ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами. Из-за этого пришлось менять и антигенный состав вакцинного штамма.

Вакцина уже есть в Центре Гамалеи. Сейчас обсуждается, как ввести ее в гражданский оборот.

В общей сложности за сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

В стране зафиксировали шесть случаев заболевания гибридом штаммов «омикрон» и «дельта» — «дельтакроном». Все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, на дому.

Ранее Минздрав России сообщил, что сроки годности вакцины «Спутник V» были продлены. Для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года.