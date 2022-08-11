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    11 августа 2022, 16:39

    Центр Гамалеи создал вакцину против подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.5

    Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Гинцбург сообщил о создании новый вакцины от коронавируса

    Глеб Гладков

    Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.5. Об этом «Известиям» сообщил директор центра Александр Гинцбург.

    Центр Гамалеи создал вакцину против подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.5

    «Он нацелен на ВА.5, но защищает и от ВА.1, ВА.2», — уточнил он.

    По словам Гинцбурга, препарат от этого субварианта необходим, так как ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами. Из-за этого пришлось менять и антигенный состав вакцинного штамма.

    Вакцина уже есть в Центре Гамалеи. Сейчас обсуждается, как ввести ее в гражданский оборот.

    В общей сложности за сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

    В стране зафиксировали шесть случаев заболевания гибридом штаммов «омикрон» и «дельта» — «дельтакроном». Все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, на дому.

    Ранее Минздрав России сообщил, что сроки годности вакцины «Спутник V» были продлены. Для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года.