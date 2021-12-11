Центр Гамалеи сделал конструкцию препарата от «омикрона»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сделали конструкцию вакцины против штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Как отмечал директор центра, ученые подстраивают препарат против «омикрона». Аналогичная работа была проделана после появления всех предыдущих мутаций коронавируса. Собранные вакцины хранятся в холодильниках центра.

Ранее Гинцбург сообщил, что сотрудникам НИЦ имени Гамалеи удалось выделить образец штамма «омикрон». Его получили от россиян, подхвативших новый вариант вируса. Инфицированные вернулись в Россию из ЮАР.

Всего за время пандемии российские врачи выявили более 9,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось более 8,6 миллиона пациентов. Скончались после заражения 287 тысяч человек. Полный курс вакцинации уже прошли свыше 67 миллионов жителей страны. Коллективный иммунитет достиг отметки 55,7%.