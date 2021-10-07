Центр Гамалеи рассказал о реакции у пожилых людей на «Спутник V»

Нежелательные реакции на вакцину «Спутник V» у добровольцев, которые старше 60 лет, проявляются почти в два раза реже, чем у молодых людей. Об этом сообщила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи Инна Должикова.

Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Частота нежелательных явлений у добровольцев старше 60 лет практически в два раза ниже, чем частота нежелательных явлений у добровольцев более молодого возраста», — отметила она.

Должикова подчеркнула, что «Спутник V» переносится хорошо. За все время испытаний вакцины не было нежелательных явлений, связанных с прививкой препаратом.

Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин против коронавируса. «Спутник V» был самым первым из всех, его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас этот препарат используется более чем в 70 странах для вакцинации жителей.

Правительство утвердило правила обеспечения медицинских организаций вакцинами. Теперь россияне смогут бесплатно вакцинироваться не только в государственных учреждениях, но и в частных клиниках, которые работают по системе ОМС. Их станут обеспечивать вакцинами, включенными в национальный календарь прививок. Это вакцины против гриппа, гепатита B, туберкулеза, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, паротита, краснухи, гемофильной и пневмококковой инфекции.