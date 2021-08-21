Центр Гамалеи проведет клинические испытания назальной вакцины от ковида

Доклинические исследования назального препарата от коронавируса завершились в Центре Гамалеи. Теперь ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

Директор центра пояснил, что назальная вакцина представляет собой вторую дозу «Спутника V». Препарат распыляется в нос через специальный шприц с насадкой.

Как отмечал Гинцбург, что клинические испытания назальной вакцины могут начаться в конце 2021 — начале 2022 года. Регистрация препарата ожидается в 2022 году.

Ранее директор Центра имени Гамалеи перечислил вакцины, обеспечивающие лучшую защиту от коронавируса. По его словам, с этой задачей хорошо справляются аденовирусные вакцины, так как дают более сильный иммунитет. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca. Российский препарат способен нейтрализовать даже мутировавшие штаммы коронавируса.