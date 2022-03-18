Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от коронавируса

Назальную вакцину против коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать в скором времени. Заявка на это уже подана, сообщил «Интерфакс».

«Мы направили в Минздрав пакет документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о выдаче нам регистрации назальной формы вакцины „Спутник V“», — сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, назальную вакцину получили уже как минимум 104 человека. У добровольцев не выявлено никаких осложнений и побочных реакций.

В случае, если назальная вакцина от коронавируса будет защищать на 100%, это позволит отказаться от укола «Спутником V», отмечал Гинцбург. По словам ученого, если защита от назальной вакцины будет составлять 70-80%, тогда препараты следует комбинировать.

При этом вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков считает, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, для организма человека может оказаться более опасной, чем вводимая внутримышечно. Как объяснил Чумаков, вводимый внутримышечно препарат неспособен задевать жизненно важные органы, а назальная вакцина может повлиять на центральную нервную систему.