Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

Минздрав РФ получил документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», — добавил он.

Центр имени Гамалеи первым в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса — «Спутник V». Позже его специалисты разработали препарат для вакцинации «Спутник Лайт».

В июле глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна начаться к 20 сентября 2021 года. Первый компонент вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет в начале июля получил уже 21 школьник.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее подчеркивала, что прививать подростков от коронавируса в России можно будет с согласия родителей.

Всего в стране на данный момент пять зарегистрированных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н».