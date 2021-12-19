Центр Гамалеи назвал условие для завершения пандемии

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для завершения пандемии коронавируса. Это вошло в фильм Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

По мнению ученого, протективные к инфекции антитела должны появиться у большей части населения страны, то есть не менее чем у 70–75% россиян. Такой результат возможен, если, как сказал Гинцбург, в течение шести месяцев «всю российскую популяцию накроют вакцинным препаратом».

Тем временем ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов заявил, что если сегодня в столице показатель тех, кто носит маски, составит 100%, к 31 декабря число новых случаев заражения в сутки упадет до 220, а в дальнейшем приблизится к нулю и достигнет его.

Более того, активно повлиять на пандемию можно даже при 90-процентном ношении масок. Тогда нулевого показателя заражений можно достичь к 1 февраля 2022 года. При 50-процентном охвате москвичей масками к 31 декабря суточная заболеваемость составит 1,4 тысячи человек.