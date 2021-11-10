Центр Гамалеи направил в Минздрав итоги испытаний детской вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в Минздрав итоги испытаний вакцины от коронавируса для детей. Об этом директор центра Александр Гинцбург рассказал «Российской газете».

По своей сути детский «Спутник» представляет собой ту же самую вакцину, которая предназначена взрослым, но слабее ее в пять раз. Гинцбург уверил, что проведенные исследования показали ее полную безопасность и эффективность.

«Количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой иммунизации, многократно превышает количество иммуноглобулинов, которые образуются у взрослых в результате вакцинации», — поделился результатами разработок ученый.

Минздрав России уже получил от Центра имени Гамалеи все необходимые документы для регистрации этого препарата. Он предназначен для иммунизации подростков от 12 до 17 лет. После регистрации «Гам-КОВИД-Вак-М» сделать прививку можно будет добровольно — после согласия родителей или представителей несовершеннолетнего.