Центр имени Гамалеи испытает назальную форму вакцины от СОVID-19 на основе вирусоподобных частиц

Министерство здравоохранения России разрешило Центру имени Гамалеи провести первую и вторую фазы клинических исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP). Препарат представили в назальной форме.

Информация об исследовании появилась в государственном реестре ведомства.

«Цель клинического исследования — оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении. <…> Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 микрограммов (0,5 миллилитра/доза); 120 микрограммов (0,5 миллилитра/доза)», — указано в документе.

Специалисты протестируют вакцину на 600 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Исследования проведут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Новосибирской области.

Минздрав в феврале 2022 года уже давал разрешение на тестирование этой вакцины в форме инъекции, напомнил ТАСС.