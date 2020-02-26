Центр диагностики коронавируса открылся в Санкт-Петербурге

До открытия места диагностики «пробы пациентов инфекционной больницы поступали в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» и в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Однако теперь в Северной столице появилось специализированное учреждение.

Тем не менее, Чхинджерия посоветовала «не поддаваться паническим настроениям».

«Я бы хотела сказать петербуржцам, чтобы они не поддавались панике, не бежали обследоваться просто потому что где‑то на улице или в булочной они встретили гражданина КНР или похожего на него гражданина», — пояснила она.

По словам руководителя отдела, если пациент действительно был в Китае или контактировал с зараженным, то следует обратиться к специалистам.

«Коронавирусная инфекция специфических признаков не имеет, особенно на ранних стадиях заболевания. Это обычная респираторно-вирусная инфекция. Таких инфекций у нас ежегодно регистрируется около двух миллионов видов», — уточнила Чхинджерия.