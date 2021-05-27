Центр Чумакова рассказал об «удобстве» коронавируса и безопасности вакцин

Специалисты Центра имени Чумакова создали вакцину от коронавируса «КовиВак». Это удалось сделать, так как вирус оказался удобным для работы. В итоге получился безопасный и эффективный препарат. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник центра Любовь Козловская.

Во время работы над созданием вакцины Козловская занималась выделением SARS-CoV-2. Это было необходимо для получения промышленного штамма, на основе которого разработали «КовиВак».

«Нам повезло. SARS-CoV-2 — это вирус, с которым удобно работать. Он легко растет в культуре клеток. Далеко не все вирусы это делают, обычно приходится долго подбирать клетки, среду, температуру», — процитировала специалиста газета «Известия».

По словам Козловской, выделись достаточное число вариантов вируса удалось из первой партии мазков. Затем штаммы только накапливали и оценивали. Также сотрудница центра отметила, что «КовиВак», как и «Спутник V» является безопасным препаратом. При этом он вызывает меньше побочных эффектов.

«„КовиВак“ — это вакцина на платформе, которую удобно использовать для рутинной иммунизации, когда вы просто прививаете всех и не задумываетесь над этим. Вам, в общем, безразличны хронические заболевания. А „Спутник V“ создан как вакцина быстрого реагирования», — пояснила Козловская.

Она добавила, что «Спутник V» вызывает выработку интерферона, из-за чего повышается температура. Эта вакцина подходит для первоначальных прививок, но необходим препарат для дальнейшей рутинной вакцинации.