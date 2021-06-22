Центр Чумакова назвал объем поставок вакцины «КовиВак» в июне

Поставки разработанной в Центре имени Чумакова вакцины от коронавируса «КовиВак» идут по графику. До конца июня поставщику передадут один миллион доз препарата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя центра.

«Поставки вакцины „КовиВак“ от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня отгрузим обещанный миллион доз вакцины», — сказал он.

Сообщения о том, что дозы вакцины от коронавируса «КовиВак» закончились в медицинских учреждениях Москвы, прокомментировал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он пояснил, что ведомство распределяет все вакцины по регионам, чтобы удовлетворить спрос населения.

«В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины „КовиВак“», — пообещал он.

Власти Москвы приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак» во вторник, 22 июня. Объяснили это тем, что препарат закончился, а следующая поставка запланирована на следующую неделю.

Инактивированную вакцину от коронавируса «КовиВак» зарегистрировали в России в феврале 2021 года. Это разработка Центра имени Чумакова. В основе вакцины находятся ослабленные или убитые вирусы, неспособные к размножению. На появление чужеродного белка реагирует иммунная система, которая вырабатывает антитела.