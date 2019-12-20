Центр Блохина не подтвердил претензии к российским дженерикам

У врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет претензий к российским препаратам-дженерикам. Обычно Минздрав и Росздравнадзор информируют о побочных эффектах любых лекарств — как российских, так и иностранных.

«У врачей НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина нет претензий к российским дженерикам. В центре наравне с импортными препаратами успешно применяются лекарственные средства отечественных производителей. Переносимость каждого препарата постоянно изучается и фиксируется», — заявили представители центра РИА «Новости».

Также там заметили, что существуют отдельные препараты, вызывающие сильные побочные эффекты. При этом совсем не важна страна-производитель лекарства. Информацию о них отправляют в Минздрав и Росздравнадзор. В пресс-службе НМНИЦ подчеркнули, что это общемировая практика. После пациентам заменяют препараты.

«А информация об эффективности и побочных эффектах анализируется в рамках задачи Минздрава по постоянному мониторингу качества лекарственных препаратов», — сообщили собеседники агентства.

Ранее РБК написал, что руководство НМИЦ пожаловалось на качество российских дженериков, которые применяют для противоопухолевой терапии. Соответствующую записку, по данным издания, направили в Минздрав и Росздравнадзор.

Ранее Минздрав сообщил о переговорах с производителями препаратов, нужных при лечении муковисцидоза. Это заболевание, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.