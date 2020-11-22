Цена российской вакцины «Спутник V» будет ниже, чем у аналогов

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» пообещали, что цена на препарат будет значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Стоимость озвучат в ближайшие дни.

«Цена „Спутник V“ будет объявлена на следующей неделе, следим за обновлениями», — заявил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций. Его слова приводит ТАСС.

В официальном аккаунте вакцины в Twitter объявили, что стоимость препарата сделают значительно ниже, чем у разработок Pfizer и Moderna.

«Объявленные цены в 19,5 доллара за дозу вакцины Pfizer и 25–37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 и 50–74 долларов на человека», — написали представители компании — создателя российской вакцины.

Каждому человеку нужно по две дозы препарата, а это значит, что реальная стоимость прививки — в два раза выше озвученных.

При этом представители американской компании Moderna заявили, что цена на их препарат справедлива, учитывая, сколько государственное здравоохранение тратит на одного заболевшего.