Цена российской вакцины «Спутник V» будет ниже, чем у аналогов
«Цена „Спутник V“ будет объявлена на следующей неделе, следим за обновлениями», — заявил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций. Его слова приводит ТАСС.
В официальном аккаунте вакцины в Twitter объявили, что стоимость препарата сделают значительно ниже, чем у разработок Pfizer и Moderna.
«Объявленные цены в 19,5 доллара за дозу вакцины Pfizer и 25–37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 и 50–74 долларов на человека», — написали представители компании — создателя российской вакцины.
Каждому человеку нужно по две дозы препарата, а это значит, что реальная стоимость прививки — в два раза выше озвученных.
При этом представители американской компании Moderna заявили, что цена на их препарат справедлива, учитывая, сколько государственное здравоохранение тратит на одного заболевшего.