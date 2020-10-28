Минздрав объяснил цель приказа о высказываниях врачей по пандемии

По его словам, с начала распространения пандемии в СМИ появилось множество прогнозов, домыслов и рекомендаций, которые высказывали различные эксперты. При этом некоторые их заявления противоречили одно другому. Не было единого мнения об эффективности перчаток для защиты от коронавируса, применения антибиотиков для профилактики возможных бактериальных заболеваний при коронавирусной инфекции. Многие организации стали публиковать собственные методички по лечению, которые не соответствовали официальным рекомендациям Минздрава.

«В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве — каким рекомендациям следовать. Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам», — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что в большинстве случаев в названиях учреждений и экспертов указывалась их принадлежность к министерству здравоохранения России. Из-за этого их слова трактовались так, что это официальная позиция министерства.

«Поэтому мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул помощник министра.

Он отметил, что никто не собирался ограничивать врачей в возможности публично комментировать ситуацию по проблемным вопросам. Письмо с приказом о согласовании получили только подведомственные учреждения. К ним не относятся больницы, которые подчиняются региональным властям.

Ранее стало известно, что Минздрав России отправил руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам письмо с указанием не делать публичных заявлений о коронавирусе без согласования со своей пресс-службой. В ведомстве пояснили, что достаточно направить запрос на электронную почту или позвонить.