Здоровье 09 августа 2023, 11:50 «Царьград»: реакции организма на неприятные запахи могут сигнализировать о проблемах со здоровьем

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Различные реакции организма на неприятные запахи в виде головокружений и тошноты могут сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что зачастую человек чувствует себя плохо во время уборки с использованием чистящих средств с резким ароматом, подобные реакции могут стать предвестниками серьезных заболеваний.

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Как сообщили «Дни.ру», также бывают случаи так называемых обонятельных галлюцинаций, это состояние могут вызвать инсульты и травмы головы.