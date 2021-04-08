Трутнев заявил о нехватке вакцин от коронавируса на Дальнем Востоке

Дальний Восток недостаточно обеспечен вакцинами от коронавируса, вместе с тем темпы роста заболеваемости заметно снизились. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщил ТАСС.

Темпы роста заболеваемости ковидом в регионах ДФО, которые ранее достигали 6%, за последние несколько месяцев снизились до 0,1%. При этом Трутнев обратил внимание, что некоторые регионы недостаточно обеспечены вакцинами. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в Бурятии, ЕАО, Приморье, Магаданской области и Хабаровском крае.

«Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по [Дальневосточному федеральному] округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%», — сказал Трутнев.

Вакцинация на сегодняшний день является важнейшей задачей, подчеркнул вице-премьер. На Дальнем Востоке развернуто 518 пунктов вакцинации, прививку уже сделали более 330 тысяч человек.

Жительницу Владивостока в феврале оштрафовали за распространение фейка об «обязательной» вакцинации от коронавируса.